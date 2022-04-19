Российская военная спецоперация на Украине была спровоцирована политикой США, которые сопротивляются возникновению многополярного мира. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил аргентинский писатель, журналист, один из создателей международного Центра гуманистических исследований Хавьер Толкачер

Он подчеркнул, что народы всегда проигрывают во время военных конфликтов, поскольку они приводят к гибели людей, разрушению жизненно важной инфраструктуры, расходом необходимых для борьбы с неравенством и бедностью ресурсов.

«Выигрывает всегда власть, одни и те же торговцы оружием, те, кто потирает руки от бизнеса, в результате разрушений. Те, кто использует военные конфликты, чтобы отвлечь внимание народа от внутренних проблем», — сказал журналист.

Говоря о целях США, он назвал их желание «дисциплинировать Европу», не допустив её сотрудничества со странами Азии. Переворот 2014 года на Украине, в конце концов спровоцировавший российскую спецоперацию, был подготовлен в рамках этой политики Вашингтона, считает писатель.

Полностью интервью можно прочитать здесь.