«Вода для полива из Северо-Крымского канала, разблокированного в результате военных действий на Украине, будет поставляться для крымских аграриев бесплатно», — написал Аксенов.
Он отметил, что решение является мерой поддержки с целью стабилизации цен на продовольствие. Тарификацию оплаты воды из Северо-Крымского канала по истечению указанного срока Аксенов не уточнил.
Ранее Аксенов заявил, что Украине нужны новые лидеры, способные адекватно воспринимать реальность и самостоятельно принимать решения.
Северо-Крымский канал, который был блокирован Украиной после 2014 года, снова заработал на полную мощность после освобождения Херсонской области.