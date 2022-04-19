Вода для полива из Северо-Крымского канала будет поставляться для крымских аграриев бесплатно до конца 2022 года. Такое заявление 19 апреля сделал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале

Следующая фаза спецоперации, визит премьера Польши во Львов, новые списки погибших, обстрелы Донбасса Хроника событий на Украине на 14:00 19 апреля © РИА Новости, / Перейти в фотобанк Аксенов.

Он отметил, что решение является мерой поддержки с целью стабилизации цен на продовольствие. Тарификацию оплаты воды из Северо-Крымского канала по истечению указанного срока Аксенов не уточнил.

Ранее Аксенов заявил, что Украине нужны новые лидеры, способные адекватно воспринимать реальность и самостоятельно принимать решения.

Северо-Крымский канал, который был блокирован Украиной после 2014 года, снова заработал на полную мощность после освобождения Херсонской области.