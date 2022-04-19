Служба безопасности Украины (СБУ) массово рассылает письма депутатам Госдумы с обвинениями в якобы сговоре с целью изменения границ Украины. Об этом 19 апреля сообщает РИА Новости

Среди депутатов, получивших рассылку — вице-спикер Анна Кузнецова, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, депутаты Дмитрий Гусев и Дмитрий Кузнецов.

«В письме одному из депутатов, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, утверждается, что решение признать независимость ДНР и ЛНР и ратифицировать договоры о дружбе носили преступный характер», — говорится в сообщении.

Отмечается, что письмо содержит 24 страницы текста. Фактические обстоятельства уголовного дела описывают спецоперацию на Украине, крымский референдум и референдумы в Донбассе. «Время "Сватов" закончено!» В Госдуме хотят запретить сериалы Зеленского © сериал «Сваты»

Ранее депутат Верховной Рады и экс-глава СБУ Валентин Наливайченко в эфире украинского ТВ заявил, что Киев должен уничтожать российских военных, принимавших участие в спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля, после того как Россия решила помочь жителям Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). О ее начале в своем обращении к нации объявил российский президент Владимир Путин. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ будет незамедлительным.