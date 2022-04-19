Потенциал молодёжного протеста всегда был довольно высоким. О том, что может вызвать протестные настроения в среде молодёжи, рассказал в интервью Украина.ру профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ, доктор политических наук Игорь Кузнецов

Именно в среде молодёжи быстрее всего распространяются и находят поддержку самые радикальные идеи, формируются мотивы к «прямому действию» или запрос на пикеты, столкновения с силами правопорядка, отказ от исполнения гражданских обязанностей, акционизм, пояснил эксперт. Политолог Лобода рассказала, что может вызвать молодёжный протест в России © Украина.ру Кузнецов.

Для предотвращения протестов молодежи необходимо повышенное внимание и предоставление возможностей для реализации своего творческого потенциала на благо общества, подчеркнул собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.