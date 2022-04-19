Именно в среде молодёжи быстрее всего распространяются и находят поддержку самые радикальные идеи, формируются мотивы к «прямому действию» или запрос на пикеты, столкновения с силами правопорядка, отказ от исполнения гражданских обязанностей, акционизм, пояснил эксперт.«Опыт "арабской весны" продемонстрировал на примере нескольких стран, как может быть актуализирован и направлен протестный потенциал молодых… Относительная социальная депривация, невысокие жизненные шансы при сложившейся социально-политической структуре общества, недостаточные социальные гарантии при наличии растущего запроса на качество жизни и многое другое заставляют молодых выбирать протест», — сказал Кузнецов.
Для предотвращения протестов молодежи необходимо повышенное внимание и предоставление возможностей для реализации своего творческого потенциала на благо общества, подчеркнул собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.