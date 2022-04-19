«Розовский район Запорожья самостоятельно организовал и провел собрание, на котором присутствовали уполномоченные люди местными жителями для принятия решений. На собрании присутствующие единогласно проголосовали за присоединение к Донецкой Народной Республике», — говорится в описании видео.
В интервью Украина.ру специалист по вооруженным конфликтам на постсоветском пространстве ранее Евгений Норин предположил, что если после сражения в Донбассе продолжатся боевые действия, то дальше будет штурм Харькова, Днепропетровска, Запорожья, Кривого Рога.