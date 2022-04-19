Самый восточный из районов Запорожской области, Розовский район, провел собрание, на котором присутствовали уполномоченные местными жителями представители, и которые дали согласие на присоединение к Донецкой Народной Республике. Соответствующее видео было опубликовано 19 апреля в Telegram-канале журналиста Андрея Руденко

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