Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру рассказал, как российские солдаты «выманивают» националистов с территории мариупольского завода «Азовсталь»

Живой щит из иностранцев. Националисты Украины удерживают в заложниках более 6 тысяч граждан других стран © AP, Vadim Ghirda

Однако он добавил, что скрывающиеся на территории завода националисты будут защищать свою жизнь до последнего.

«Они понимают, что им деваться некуда (или в землю, или в тюрьму). А у тех, кто их штурмует, есть чем рисковать. Поэтому этот штурм несрочный. Мы можем подождать. Пусть они посидят под землей, друг друга поедят. Надо их только изолировать так, чтобы они не могли оттуда выбраться внезапно. Если мы будем контролировать все входы и выходы и перекроем воздуховоды, проблема будет решена быстрее», — объяснил Литовкин.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что специально подобранные группы приступили к штурму крупного мариупольского завода «Азовсталь», который остается последним оплотом противника. Он выразил надежду, что находящиеся на территории завода украинские военные в ближайшее время сдадутся.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.