Западный блок пытается «подороже продать» Украину России в свете грядущего глобального конфликта. Об этом в интервью Украина.ру рассказал обозреватель РИА Новости Петр Акопов

«Речь же идет не просто об открытом конфликте Запада с Россией. Началась ускоренная перекройка всей мировой архитектуры. Запад больше думает именно об этом, а не просто о том, чтобы Россия на Украине как можно дольше увязла. И для того, чтобы лучше подготовиться к перекройке мира и защитить свои позиции, Западу очень важно, чтобы Россия отвлекалась на украинский фронт», — сказал Акопов. Экономист Митрахович о том, будет ли Запад финансировать войну на Украине до конца © Украина.ру

Западные страны пытаются «пересобраться» для противостояния незападному миру (Россия, Китай, Индия, арабские страны). Для того чтобы выиграть время в этом противостоянии, затягивание конфликта на Украине для Запада необходимо, заключил собеседник издания.

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