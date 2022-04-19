«После начала активной фазы наступления объединённых вооруженных сил России и ДНР, ЛНР на Донбассе Зеленского срочно готовят к новой эвакуации в Европу, предположительно сразу в Польшу», — написал политик.
При этом он отметил, что на Украину после отъезда Зеленский возвращаться не собирается.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля, после того как Россия решила помочь жителям Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). О ее начале в своем обращении к нации объявил российский президент Владимир Путин. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ будет незамедлительным.