Владимира Зеленского срочно готовят к новой эвакуации в Европу, предположительно в Польшу. Об этом 19 апреля в своем Telegram-канале сообщил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива

Зеленский станет Петлюрой. Польский эксперт о том, когда его стране стоило бы зайти на Западную Украину © vk.com, Конрад Ренкас

При этом он отметил, что на Украину после отъезда Зеленский возвращаться не собирается.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля, после того как Россия решила помочь жителям Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). О ее начале в своем обращении к нации объявил российский президент Владимир Путин. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ будет незамедлительным.