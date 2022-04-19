В частности, журналист попросил министра прокомментировать слова Зеленского о намерении России использовать против Украины ядерное оружие.
«Он много что говорит. Зависит от того, что он пьет или курит, он многое говорит», — заявил глава российского МИД.
Также Лавров считает, что постоянная перемена точки зрения Зеленского не позволяет воспринимать его слова серьезно.
В интервью Украина.ру главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал о том, как в России реагируют на заявления Зеленского. По его словам, вопросы спецоперации решаются военным образом, а не политическим. Поэтому спецоперация будет продолжаться до полного разгрома вооружённых формирований Украины тем или иным способом.