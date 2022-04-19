Направленность высказываний Владимира Зеленского зависит от того, что он «пьет или курит». Об этом 19 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today

Лавров рассказал, ударит ли РФ по Украине ядерным оружием © Public domain

«Он много что говорит. Зависит от того, что он пьет или курит, он многое говорит», — заявил глава российского МИД.

Также Лавров считает, что постоянная перемена точки зрения Зеленского не позволяет воспринимать его слова серьезно.

В интервью Украина.ру главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал о том, как в России реагируют на заявления Зеленского. По его словам, вопросы спецоперации решаются военным образом, а не политическим. Поэтому спецоперация будет продолжаться до полного разгрома вооружённых формирований Украины тем или иным способом.