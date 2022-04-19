«А кто определяет, что такое "быстро" и что такое "медленно"? Например, если бы была поставлена задача решить этот вопрос в три дня, а мы тратим на это четыре дня — это быстро или медленно?», — удивился он.
Эксперт отметил, что все будет зависеть от многих вещей.
«От того, какое вооружение будет применяться и какое сопротивление окажут ребята, которые там находятся. Например, они могут быстро сдаться, и тогда вопрос будет решен, а могут сражаться до последней капли крови, и все будет долго. Многое еще будет зависеть от того, какое там оборудование. В армии говорят: "всякое решение считается правильным, если оно будет доведено до конца". А быстро или медленно — это не важно», — добавил Литовкин.
Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что специально подобранные группы приступили к штурму крупного мариупольского завода «Азовсталь», который остается последним оплотом противника. Он выразил надежду, что находящиеся на территории завода украинские военные в ближайшее время сдадутся.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.