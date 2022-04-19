Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос, как быстро пройдет штурм крупного мариупольского завода «Азовсталь», который остается последним оплотом противника

Мэр Херсона обратился к Зеленскому, штурм «Азовстали», «слугу народа» заподозрили в предательстве, потери Украины. Хроника событий на Украине на 11:00 19 апреля © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что все будет зависеть от многих вещей.

«От того, какое вооружение будет применяться и какое сопротивление окажут ребята, которые там находятся. Например, они могут быстро сдаться, и тогда вопрос будет решен, а могут сражаться до последней капли крови, и все будет долго. Многое еще будет зависеть от того, какое там оборудование. В армии говорят: "всякое решение считается правильным, если оно будет доведено до конца". А быстро или медленно — это не важно», — добавил Литовкин.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что специально подобранные группы приступили к штурму крупного мариупольского завода «Азовсталь», который остается последним оплотом противника. Он выразил надежду, что находящиеся на территории завода украинские военные в ближайшее время сдадутся.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.