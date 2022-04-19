Россия переходит к следующему этапу специальной военной операции на Украине, которая направлена на полное освобождение Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом 19 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today

Мэр Херсона обратился к Зеленскому, штурм «Азовстали», «слугу народа» заподозрили в предательстве, потери Украины. Хроника событий на Украине на 11:00 19 апреля © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Ранее Лавров напомнил, что в ноябре прошлого года президент России Владимир Путин предложил США и НАТО обсудить юридические гарантии безопасности без дальнейшего расширения НАТО на восток. Они отказались.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью изданию Украина.ру объяснил, что РФ будет делать с Украиной после Z-операции. По его словам, после установления контроля над всей территорией Украины военно-гражданская администрация должна действовать как минимум 10-15 лет. То есть ни о какой украинской государственности речи не может идти вообще.