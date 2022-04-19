«Операция на востоке Украины направлена, как уже было объявлено с самого начала, на полное освобождение Донецкой и Луганской республик… Эта операция продолжится, следующая фаза этой операции начинается, и, мне кажется, сейчас будет важный момент всей специальной операции», — подчеркнул министр.
Ранее Лавров напомнил, что в ноябре прошлого года президент России Владимир Путин предложил США и НАТО обсудить юридические гарантии безопасности без дальнейшего расширения НАТО на восток. Они отказались.
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью изданию Украина.ру объяснил, что РФ будет делать с Украиной после Z-операции. По его словам, после установления контроля над всей территорией Украины военно-гражданская администрация должна действовать как минимум 10-15 лет. То есть ни о какой украинской государственности речи не может идти вообще.