«Мы не собираемся менять режим на Украине… Мы говорили об этом многократно, мы хотим, чтобы украинцы сами решали, как они хотят жить дальше», — сказал министр.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля, после того как Россия решила помочь жителям Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). О ее начале в своем обращении к нации объявил российский президент Владимир Путин. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ будет незамедлительным.
Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил в интервью Украина.ру, что в спецоперации на Украине Россия должна учитывать опыт сирийской кампании. По его словам, украинская власть оскотинилась и даже этого не стесняется.