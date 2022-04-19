Москва не собирается менять режим на Украине, поскольку считает, что украинский народ имеет право свободы выбора. Об этом 19 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью телеканалу India Today

Лавров рассказал, ударит ли РФ по Украине ядерным оружием © Public domain

Спецоперация на Украине началась 24 февраля, после того как Россия решила помочь жителям Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). О ее начале в своем обращении к нации объявил российский президент Владимир Путин. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ будет незамедлительным.

Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил в интервью Украина.ру, что в спецоперации на Украине Россия должна учитывать опыт сирийской кампании. По его словам, украинская власть оскотинилась и даже этого не стесняется.