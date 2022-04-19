Глава МИД России Сергей Лавров считает, что постоянная перемена точки зрения Владимира Зеленского не позволяет воспринимать его слова серьезно. Об этом 19 апреля он рассказал в интервью телеканалу India Today

Лавров рассказал, ударит ли РФ по Украине ядерным оружием © Public domain Зеленский, потому что он постоянно меняет свою точку зрения в диаметрально противоположных направлениях», — сказал Лавров.

Ранее глава российского МИД также заявил, что Российская Федерация рассматривает возможность использования исключительно обычных вооружений на данном этапе стадии спецоперации на Украине.

В интервью изданию Украина.ру руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик предположил, что даже если Россия и Украина о чем-то договорятся по вопросу демилитаризации и денацификации, то Владимир Зеленский не сможет выполнить ни одного взятого на себя обязательства.