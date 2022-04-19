«Вы знаете, я не могу всерьез обсуждать то, что говорит президент Зеленский, потому что он постоянно меняет свою точку зрения в диаметрально противоположных направлениях», — сказал Лавров.
Ранее глава российского МИД также заявил, что Российская Федерация рассматривает возможность использования исключительно обычных вооружений на данном этапе стадии спецоперации на Украине.
В интервью изданию Украина.ру руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик предположил, что даже если Россия и Украина о чем-то договорятся по вопросу демилитаризации и денацификации, то Владимир Зеленский не сможет выполнить ни одного взятого на себя обязательства.