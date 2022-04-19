Политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру связал доверчивость населения Украины с низким уровнем образования

Сергей Михеев рассказал, как Европа будет искать выход из позора в связи с Украиной © РИА Новости, Александр Натрускин

По его словам, в том числе благодаря этому украинская пропаганда работает очень эффективно.

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