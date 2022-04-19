«Как они верили в 2014 году, что сейчас они подпишут ассоциацию с Европой… и по 3 тысячи евро будет пенсия. Нормальный человек может в это верить? Они верили. Миллионы людей на Украине верят во многую другую белиберду. Может быть, это связано с низким образовательным уровнем, может, еще с чем-то. Для меня это признак метафизического морока, явной тяжелой духовной болезни огромного количества людей, когда они начинают верить в откровенную чушь, потому что им это нравится», — сказал Михеев.
По его словам, в том числе благодаря этому украинская пропаганда работает очень эффективно.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.