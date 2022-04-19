Бойцы Росгвардии подняли над Аллеей Славы в центре Херсона Знамя Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее видео 19 апреля обнародовал Telegram-канал IZ.RU

Мэр Херсона обратился к Зеленскому, штурм «Азовстали», «слугу народа» заподозрили в предательстве, потери Украины. Хроника событий на Украине на 11:00 19 апреля © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На административных зданиях Херсона, который 2 марта перешёл под контроль Российской Федерации, подняли государственные флаги РФ. В частности, флаги теперь развеваются над зданиями областной государственной администрации и областного совета, а также над зданием Суворовского районного совета и над главным корпусом Херсонской государственной морской академии.

Как рассказал в интервью изданию Украина.ру крымский политолог Владимир Джаралла, помощь освобожденной Херсонской области может оказать Крым. Для жителей этой области перспективы открытия рынка и возможности взаимодействия с платежеспособным крымским регионом — это возможность не просто свести концы с концами, но и начать развиваться.