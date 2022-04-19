«Красный флаг был поднят Росгвардией над Аллеей Славы», — говорится в сообщении.
На административных зданиях Херсона, который 2 марта перешёл под контроль Российской Федерации, подняли государственные флаги РФ. В частности, флаги теперь развеваются над зданиями областной государственной администрации и областного совета, а также над зданием Суворовского районного совета и над главным корпусом Херсонской государственной морской академии.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру крымский политолог Владимир Джаралла, помощь освобожденной Херсонской области может оказать Крым. Для жителей этой области перспективы открытия рынка и возможности взаимодействия с платежеспособным крымским регионом — это возможность не просто свести концы с концами, но и начать развиваться.