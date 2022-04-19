Мэр Херсона обратился к Зеленскому, штурм «Азовстали», «слугу народа» заподозрили в предательстве, потери Украины. Хроника событий на Украине на 11:00 19 апреля
Мэр Херсона обратился к Зеленскому, штурм «Азовстали», «слугу народа» заподозрили в предательстве, потери Украины. Хроника событий на Украине на 11:00 19 апреля
© РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк
«Красный флаг был поднят Росгвардией над Аллеей Славы», — говорится в сообщении.

На административных зданиях Херсона, который 2 марта перешёл под контроль Российской Федерации, подняли государственные флаги РФ. В частности, флаги теперь развеваются над зданиями областной государственной администрации и областного совета, а также над зданием Суворовского районного совета и над главным корпусом Херсонской государственной морской академии.

Как рассказал в интервью изданию Украина.ру крымский политолог Владимир Джаралла, помощь освобожденной Херсонской области может оказать Крым. Для жителей этой области перспективы открытия рынка и возможности взаимодействия с платежеспособным крымским регионом — это возможность не просто свести концы с концами, но и начать развиваться.

 