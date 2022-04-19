«Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате "Азовсталь", а также руководствуясь чисто гуманными принципами, Вооруженные силы России в очередной раз предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 12.00 мск 19 апреля 2022 года прекратить любые боевые действия и сложить оружие», — сказал Мизинцев.
В частности, с 12.00 мск предлагается прекратить боевые действия, в 13.00 наладить связь по обмену информацией, с 13.30 — объявить режим тишины и с 14.00 — открыть коридор для выхода без оружия.
Ранее Минобороны России сообщило, что окруженной и полностью заблокированной в Мариуполе на территории металлургического комбината «Азовсталь» украинской группировке было предложено сдаться с 06:00 мск 17 апреля. Они отказались.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, не стоит обращать внимание на сложившийся на Украине культ засевших на «Азовстали» боевиков. Если враг не сдается, его уничтожают, и это будет сделано, полагает эксперт.