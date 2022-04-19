ВС РФ предложили украинским военным и иностранным наемникам, засевшим на «Азовстали» в Мариуполе, специальный алгоритм, чтобы сохранить жизни и сдаться. Об этом заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на брифинге

«Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате "Азовсталь", а также руководствуясь чисто гуманными принципами, Вооруженные силы России в очередной раз предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 12.00 мск 19 апреля 2022 года прекратить любые боевые действия и сложить оружие», — сказал Мизинцев.

В частности, с 12.00 мск предлагается прекратить боевые действия, в 13.00 наладить связь по обмену информацией, с 13.30 — объявить режим тишины и с 14.00 — открыть коридор для выхода без оружия.

Мэр Херсона обратился к Зеленскому, штурм «Азовстали», «слугу народа» заподозрили в предательстве, потери Украины. Хроника событий на Украине на 11:00 19 апреля © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Как рассказал в интервью изданию Украина.ру главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, не стоит обращать внимание на сложившийся на Украине культ засевших на «Азовстали» боевиков. Если враг не сдается, его уничтожают, и это будет сделано, полагает эксперт.