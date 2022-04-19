Он обвинил киевский режим в подмене реальной информационной повестки выдуманной и лживой картинкой, которую они транслируют на своё население, на Россию и на западный мир.
Достоверная информация позволит получающим её людям разобраться в ситуации, уверен эксперт.
«Люди, которые выходят из подвалов, и их живые свидетельства ясно показывают, кто прикрывался гражданским населением, кто нарушал правила ведения войны. В большинстве случаев, если не в ста процентах случаев — это именно украинская сторона», — указал Анпилогов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.