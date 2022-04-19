России необходимо постоянно разоблачать ложь киевского режима и одновременно публиковать свои информационные материалы, базирующиеся на полной и достоверной информации с поля боя, из тыла и освобождённых территорий. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов

Американский военкор рассказал об украинских фейках во время спецоперации © скриншот видео Patrick Lancaster Достоверная информация позволит получающим её людям разобраться в ситуации, уверен эксперт. «Люди, которые выходят из подвалов, и их живые свидетельства ясно показывают, кто прикрывался гражданским населением, кто нарушал правила ведения войны. В большинстве случаев, если не в ста процентах случаев — это именно украинская сторона», — указал Анпилогов. Полностью интервью можно прочитать здесь.