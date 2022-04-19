«С 19 апреля 2022 г. с 9.00 до 17.00 в администрации города начинается регистрация жителей Энергодара для формирования ведомостей на осуществление социальных выплат: пенсионеров; инвалидов; одиноких матерей; женщин в декрете; многодетных семей». — говорится в сообщении.
На прошлой неделе в тестовом режиме было запущено железнодорожное сообщение между Энергодаром и Донбассом. Эта ветка соединяет Запорожскую область, город Энергодар, с полуостровом Крым. Железнодорожная ветка имеет большую важность для хозяйств и огромные перспективы. Железная руда из города Днепрорудное может доставляться на металлургические комбинаты Донбасса, а уголь — на тепловую электростанцию города Энергодара.
Ранее на освобожденных территориях Украины начали создаваться военно-гражданские администрации, была налажена работа российского телевидения, также стартовал переход на рубль.