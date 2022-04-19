Администрация освобожденного от украинских вооруженных формирований Энергодара начала регистрацию жителей для формирования ведомостей на осуществление социальных выплат. Об этом 19 апреля сообщил член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале

В подконтрольном РФ Энергодаре сменилась власть © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

На прошлой неделе в тестовом режиме было запущено железнодорожное сообщение между Энергодаром и Донбассом. Эта ветка соединяет Запорожскую область, город Энергодар, с полуостровом Крым. Железнодорожная ветка имеет большую важность для хозяйств и огромные перспективы. Железная руда из города Днепрорудное может доставляться на металлургические комбинаты Донбасса, а уголь — на тепловую электростанцию города Энергодара.

Ранее на освобожденных территориях Украины начали создаваться военно-гражданские администрации, была налажена работа российского телевидения, также стартовал переход на рубль.