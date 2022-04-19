Российские спецгруппы приступили к штурму завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом 19 апреля сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24»

Начало битвы за Донбасс, женщины и дети на «Азовстали», катастрофа в Николаеве, пропажа американца в Харькове. Хроника событий на Украине на утро 19 апреля © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Ранее Минобороны России сообщило, что окруженной и полностью заблокированной в Мариуполе на территории металлургического комбината «Азовсталь» украинской группировке было предложено сдаться с 06:00 мск 17 апреля. Они отказались.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля, после того как Россия решила помочь жителям Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). О ее начале в своем обращении к нации объявил российский президент Владимир Путин. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ будет незамедлительным.