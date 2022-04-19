«Азовсталь» — это промышленная зона, которая находится в центре города. Штурмовые группы, которые были специально подобраны для штурма данного объекта, уже приступили к своей работе. В этом нам хорошо помогает Российская Федерация — это авиация и артиллерия», — заявил Басурин.
Ранее Минобороны России сообщило, что окруженной и полностью заблокированной в Мариуполе на территории металлургического комбината «Азовсталь» украинской группировке было предложено сдаться с 06:00 мск 17 апреля. Они отказались.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля, после того как Россия решила помочь жителям Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). О ее начале в своем обращении к нации объявил российский президент Владимир Путин. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ будет незамедлительным.