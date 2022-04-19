Ситуация с украинским оппозиционным политиком Виктором Медведчуком только обозлит российскую власть. Такую точку зрения высказал политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

Вассерман объяснил, почему даже Медведчук не сможет сделать нынешнюю Украину пророссийской © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк могут быть применены меры воздействия — он напрашивается. И он неадекватно себя оценивает. <…> В конце концов, они свое поражение традиционно выставляют как перемогу, как победу, а в реальности никакой победы нет. Да, не так быстро, как хотелось бы нам, но дела для Зеленского и Украины, украинской армии, с каждым днем все хуже и хуже», — сказал Михеев.

О задержании Медведчука стало известно на прошлой неделе. СБУ опубликовала фото политика в наручниках и в украинской военной форме. По версии украинской стороны, Медведчук якобы пытался нелегально пересечь границу Украины. После этого Зеленский призвал Россию обменять Медведчука на украинских солдат. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Медведчук не является российским гражданином и неизвестно, хочет ли он сам этого.

Впоследствии 18 апреля СБУ опубликовала видео, на котором Медведчук просит президента РФ Владимира Путина и Зеленского обменять его на «защитников Мариуполя и жителей».

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