Бывший депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива намерен попросить в России политического убежища, чтобы избежать выдачи Киеву, который объявил на него охоту. Об этом 19 апреля он написал в своем Telegram-канале

«Требование у Москвы от террористического режима [Владимира] Зеленского выдать меня для сведения счетов, как с оппозиционным политиком, свидетельствует только об одном — их желании меня убить. Сегодня они провалили все попытки моего похищения и идут на беспрецедентный шаг. Они требуют выдать меня в связи с необходимостью проведения "следственных действий" по статье "государственная измена" — за публичное поздравление президента Российской Федерации Владимира Путина с днём рождения», — написал Кива.

Он отметил, что в сложившиеся ситуации намерен официально просить защиты и политического убежища в России.

Илья Кива известен как бывший член «Правого сектора»*, после Евромайдана занимал ряд постов в системе МВД. В 2019 году вошел в состав ОПЗЖ и избрался в Раду по спискам этой партии. Неоднократно критиковал Владимира Зеленского и выступал за союз с Россией. Поддержал спецоперацию РФ на Украине. В настоящий момент находится в Москве.

За лишение Кивы депутатского мандата проголосовали 335 парламентариев.

Еще раньше против Кивы было открыто уголовное дело за госизмену после того, как депутат в видеообращении поздравил с днем рождения президента РФ Владимира Путина. По мнению Кивы, в будущем поздравлять российского лидера будут не только все депутаты украинского парламента, но и вся Украина.

*Деятельность организации запрещена в РФ