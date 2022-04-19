Американо-чилийский писатель и режиссёр Гонсало Лира, пропавший без вести на Украине 15 апреля, предупреждал в марте, что может стать жертвой репрессий киевского режима

Лира находился на Украине с начала российской военной спецоперации. Михаил Кононович объяснил, зачем западные спецслужбы убили Виталия Шишова © кадр из видео Украина.ру

В своём Twitter, записи в котором он делал на английском языке, писатель, в частности, критиковал режим Владимира Зеленского за бесконтрольную раздачу оружия населению и репрессии, сообщал о бессудных расправах на улицах украинских городов и об ультраправых боевиках в силовых структурах киевского режима.

«Вы хотите знать правду о режиме Зеленского? Погуглите эти имена:

Владимир Струк

Денис Киреев

Михаил и Александр Кононовичи

Нестор Шуфрич

Ян Таксюр

Дмитрий Джангиров

Елена Бережная

Если вы не услышите новостей от меня в течение 12 или более часов, внесите меня в этот список», — предупреждал иностранец.

Кононович: я белорус, живу на Украине, и мой родной язык русский! © кадр из видео Украина.ру Владимир Струк (мэр г. Кременная) и Денис Киреев (член украинской делегации на переговорах с РФ) были убиты, соответственно, националистами и СБУ.

Братья Кононовичи (деятели коммунистического движения Украины), Нестор Шуфрич (депутат Верховной Рады), Ян Таксюр (писатель и журналист), Дмитрий Джангиров (журналист и политолог) и Елена Бережная (правозащитница) задерживались или были арестованы СБУ в течение последних недель.

Об исчезновении Лиры сообщают некоторые чилийские СМИ. МИД страны заявил, что пытается установить его местонахождение.

Чилийская редакция американского телеканала CNN, первоначально проинформировавшая об исчезновении писателя, позже удалила эту страницу со своего сайта.