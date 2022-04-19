Один человек пострадал в результате утреннего обстрела с украинской стороны Грайворонского района Белгородской области. Об этом 19 апреля сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале

«Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района. Есть разрушения… Есть пострадавший, это местная жительница. Ей сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Гладков.

Также он отметил, что идет подомовой обход. Губернатор выехал в Головчино.

Начало битвы за Донбасс, женщины и дети на «Азовстали», катастрофа в Николаеве, пропажа американца в Харькове. Хроника событий на Украине на утро 19 апреля © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Минобороны РФ пригрозило ударами по центрам принятия решений на Украине, в том числе в Киеве, если украинская сторона продолжит попытки организовать диверсии и обстрелы российской территории.