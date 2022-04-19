«Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района. Есть разрушения… Есть пострадавший, это местная жительница. Ей сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Гладков.
Также он отметил, что идет подомовой обход. Губернатор выехал в Головчино.
Село Сподарюшино Белгородской области было подвергнуто обстрелу со стороны украинских военных 14 апреля. В тот же день Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Климово в Брянской области. По данным СМИ, семь человек, включая беременную женщину и маленького ребенка, получили серьезные ранения.
Минобороны РФ пригрозило ударами по центрам принятия решений на Украине, в том числе в Киеве, если украинская сторона продолжит попытки организовать диверсии и обстрелы российской территории.