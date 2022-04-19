«Я ему, несомненно, сочувствую, но менять его на какое-то большое количество пленных не имеет смысла. В конце концов, давайте один к одному, давайте одного Медведчука поменяем на одного старшего офицера в составе тех, кто сдался — там (в Мариуполе — ред.) 169 офицеров, пусть даже самого старшего среди тех, кто сейчас сдался. А так, какие-то театральные жесты в стиле плохих сериалов, условно говоря, на одного Медведчука тысячу пленных — нет. Я лично считаю, что это было бы неправильно», — сказал Михеев.
О задержании депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука стало известно на прошлой неделе. СБУ опубликовала фото политика в наручниках и в украинской военной форме. По версии украинской стороны, Медведчук якобы пытался нелегально пересечь границу Украины. После этого Владимир Зеленский призвал Россию обменять Медведчука на украинских солдат. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Медведчук не является российским гражданином и неизвестно, хочет ли он сам этого.
Впоследствии 18 апреля СБУ опубликовала видео, на котором Медведчук просит президента РФ Владимира Путина и Зеленского обменять его на «защитников Мариуполя и жителей».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.