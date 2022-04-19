Зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский 19 апреля в эфире «Соловьев.Live» заявил, что работа гуманитарной контактной группы между Россией и Украиной возможна, однако он не видит перспектив для каких-либо переговоров с Киевом в существующих условиях

Киев согласился создать гуманитарную группу по координации с Москвой © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Последний раз переговорные группы России и Украины очно встречались 29 марта в Стамбуле по приглашению президента Турции. 12 апреля глава российского государства Владимир Путин заявил, что переговоры зашли в тупик. МИД Украины сообщало, что в последнее время контактов на уровне министров не было, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что динамика переговоров «оставляет желать лучшего».

Накануне в ООН сообщили, что Украина готова создать контактную группу с Россией, которая будет в том числе обсуждать гуманитарное прекращение боевых действий. По заявлению ООН, стороны ждут решения России.