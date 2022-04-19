«Такое предложение ооновцы делали и раньше. Они в принципе хотят найти какую-то нишу в урегулировании, в сближении позиций сторон. Ниша, наверное, возможна в том случае, если будут перспективы каких-либо договоренностей между Россией и Украиной, которых я лично сейчас не вижу, особенно в нынешней ситуации», — сказал Полянский.
Последний раз переговорные группы России и Украины очно встречались 29 марта в Стамбуле по приглашению президента Турции. 12 апреля глава российского государства Владимир Путин заявил, что переговоры зашли в тупик. МИД Украины сообщало, что в последнее время контактов на уровне министров не было, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что динамика переговоров «оставляет желать лучшего».
Накануне в ООН сообщили, что Украина готова создать контактную группу с Россией, которая будет в том числе обсуждать гуманитарное прекращение боевых действий. По заявлению ООН, стороны ждут решения России.