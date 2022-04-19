Официальный представитель Белого дома Джен Псаки 18 апреля на брифинге прокомментировала возможность признания России «спонсором терроризма»

Херсонский подпольщик Яценко назвал главное оружие России против украинского терроризма © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Тем не менее она заявила, что пока не станет делать предсказаний об этом.

Представитель Белого дома также объяснила, что полномочия по включению России в данный список есть у американского правительства и Госдепа США. По ее словам, госсекретарь должен определить, поддерживало ли правительство страны акты терроризма. На данный момент в список входят Северная Корея, Иран и Судан, добавила она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе США Джо Байдену с просьбой признать Россию страной — спонсором терроризма. The Washington Post сообщила об этом 15 апреля. Согласно данным американской газеты, Байден не стал давать украинскому лидеру никаких обязательств по этому вопросу, но обещал рассмотреть ряд предложений для усиления давления на Москву. Также издание отметило, что признание России «страной-спонсором терроризма» — это одна из самых мощных и радикальных санкций в арсенале США.