Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов оценил шансы на вступление Украины в Европейский союз до конца российской спецоперации, передает 19 апреля lenta.ru

Эксперт рассказал, как население ЕС относится к жадным беженцам с Украины © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк словам, на то, чтобы Украина полноценно стала членом ЕС не только де-юре, но и де-факто, уйдут годы.

Политолог пояснил, что даже для того, чтобы Украина стала членом Евросоюза в столь короткие сроки, потребуется принять экстраординарный пакет правил, которые будут регламентировать вхождение именно Украины в ЕС — в обход стандартных процедур и требований рассмотрения заявки, предусматривающих выполнение кандидатами «домашнего задания». Однако подобные преференции могут вызвать негодование других стран, которые «давно стоят в очереди», вроде Турции и ряда балканских государств.

При этом, по словам специалиста, даже если гипотетически предположить, что на бумаге Украина станет членом Европейского союза в ближайшее время, стране «все равно придется проходить через очень серьезную, фундаментальную перестройку экономики и правовой системы».

«И это тяжелый и болезненный процесс, даже если Украине будут выделены большие деньги», — заявил Кортунов.

Более того, пока идут боевые действия, Украина не сможет воспользоваться преимуществами своего членства в Евросоюзе: в нынешних условиях она не может рассматриваться как объект для серьезных инвестиций европейских компаний, не может претендовать на структурные фонды Европейского союза.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский передал представителю Евросоюза заполненную анкету для получения страной статуса кандидата на вступление в альянс. Документ позволит Еврокомиссии рекомендовать Совету ЕС начать обсуждение вопроса о запуске переговоров о вступлении Украины в объединение.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон ранее счел невозможным рассмотрение заявки Украины на вступление в ЕС, пока на территории страны продолжаются боевые действия.