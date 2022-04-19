Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова 18 апреля в своем Telegram обвинила Киев в развязывании информационной войны против Международного комитета Красного Креста (МККК) и критике из-за его нейтральности

Красный крест заявил о заминированном пути эвакуации из Мариуполя © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

При этом в украинских СМИ развернулась информационная война против МККК и его сотрудников: звучат призывы перестать помогать гуманитарным посредникам и делать взносы, а также привлечь Красный Крест к ответственности.

Киеву, считает Захарова, не нравится нейтральность гуманитарной организации.

«Это и понятно, ему нужна не помощь людям, а агрессия на камеру. Даже установленная Женевскими конвенциями терминология не устраивает украинцев, а это — именно тот язык, который в своих заявлениях по Украине задействует МККК», — объяснила она.

В начале апреля Министерство обороны России потребовало допустить представителей Международного Комитета Красного Креста к российским военнопленным. В случае отказа Россия оставляет за собой право инициировать созыв экстренного заседания Совбеза ООН по данному вопросу.

На днях глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире американского телеканала CBS не ответил на вопрос, допустит ли Киев сотрудников МККК к российским военнопленным. Он отметил, что у него есть «весомые причины жаловаться на то, как Красный Крест проводил свои операции на Украине с начала войны, и на визит главы Красного Креста в Москву и то, как он прошел».