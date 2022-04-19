Украина согласилась с предложением ООН создать гуманитарную контактную группу для координации с Россией. Об этом 18 апреля на брифинге сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс

Макрон намерен вместе с Турцией и Грецией провести гуманитарную операцию в Мариуполе © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк рассказал Гриффитс.

По его словам, украинская сторона согласилась, теперь в ООН ждут аналогичного ответа от России.

Заместитель генсека ООН также рассказал, что организация предложила Киеву и Москве провести встречу для обсуждения гуманитарных вопросов.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поддержал российско-украинские переговоры в Стамбуле. Он также подтвердил необходимость создания гуманитарных коридоров и эвакуации людей.