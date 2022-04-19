Макрон намерен вместе с Турцией и Грецией провести гуманитарную операцию в Мариуполе
Макрон намерен вместе с Турцией и Грецией провести гуманитарную операцию в Мариуполе
© РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк
«ООН предложила [России и Украине] обсудить виртуально или очно гуманитарные вопросы. В частности, вопросы прекращения огня и создания гуманитарных коридоров», — рассказал Гриффитс.

По его словам, украинская сторона согласилась, теперь в ООН ждут аналогичного ответа от России.

Заместитель генсека ООН также рассказал, что организация предложила Киеву и Москве провести встречу для обсуждения гуманитарных вопросов.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поддержал российско-украинские переговоры в Стамбуле. Он также подтвердил необходимость создания гуманитарных коридоров и эвакуации людей.

 