Основатель бригады «Восток» Александр Ходаковский 18 апреля опубликовал в своем Telegram видео ударов авиации по металлургическому комбинату «Азовсталь» в Мариуполе

Баширов рассказал, как Россия восстановит «Азовсталь» © azovstal.metinvestholding.com кадры, «даже в километре от попадания взрывной волной толкает ощутимо».

«Это падает им на головы, и шансов нет — только поднимать руки», — заключил он.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что информация о попытках прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе не соответствует действительности.

На днях официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заверил, что ВС РФ очистили Мариуполь от националистов. Единственным центром сопротивления остался корпус завода «Азовсталь».