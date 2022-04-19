Российские силовики обнаружили на военном заводе «Паллада» в Херсоне тайник с оружием и боеприпасами, в том числе с гранатометами, передает 19 апреля РИА Новости

В ЛНР заявили, что обнаружили тайник с оружием и боеприпасами © police.dn.ua / police.dn.ua / Перейти в фотобанк

Как пояснил источник агентства в российском силовом ведомстве, тайник находился в глухой промзоне, на территории завода, с удобным и малозаметным подъездом к территории.

Предположительно, данное вооружение было оставлено при отходе из города Службой безопасности Украины (СБУ) для диверсионных групп в тылу Вооруженных сил России.

По данным агентства, украинское ведомство через начальника отделения полиции херсонского порта Максима Жаркова завербовало членов местной территориальной обороны для диверсий на освобожденных российской армией территориях.

Ранее росгвардейцы обнаружили оружие и боеприпасы украинских националистов в Харьковской и Запорожской областях.