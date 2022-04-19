Главная причина нынешнего конфликта на Украине - политика НАТО. Об этом в интервью Украина.ру рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман

«НАТО виновато в том, что происходило и происходит. Угроза НАТО — это угроза не только для России, это угроза и для Финляндии. Эта организация не нужна. На основе многополярного мира нужно формирование новой организации безопасности. Её можно построить на основе ОБСЕ, если туда пригласить Китай», — сказал Бекман. Новороссия, Малороссия, Бандеристан: финский эксперт о том, что будет с Украиной © Новостное агентство "Харьков"

Для настоящего глобального мирного процесса Китай обязательно должен участвовать во всех процессах безопасности на Евразийском континенте, а авторитет и значение нейтральных государств, таких как Финляндия, Швеция, Ирландия, Австрия, Сербия, Швейцария должен быть намного выше, чем сейчас, заключил эксперт.

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