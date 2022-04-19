В Евросоюзе сейчас действует военнизированная антироссийская пропаганда, заявил эксперт.
«Западная аудитория слепа. Она слепа от ненависти к русским и русофобии. Они продуцируют русофобию — против России, против русских, против Путина, и они ничего больше не видят из-за этой ненависти. Никаких доказательств украинской агрессии они не видят», — сказал Бекман.
Русофобской пропагандой на самом деле руководят в Лондоне: в этом процессе активно участвуют BBC и британская разведка, которые являются главным источником западных журналистов, подчеркнул собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.