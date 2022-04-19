Западная аудитория буквально ослеплена ненавистью к русским, и её источник находится в Лондоне. Об этом в интервью Украина.ру рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман

В Евросоюзе сейчас действует военнизированная антироссийская пропаганда, заявил эксперт. Взаимодополняемые. Русофобия плюс нацификация всей Европы © REUTERS, Henry Nicholls

«Западная аудитория слепа. Она слепа от ненависти к русским и русофобии. Они продуцируют русофобию — против России, против русских, против Путина, и они ничего больше не видят из-за этой ненависти. Никаких доказательств украинской агрессии они не видят», — сказал Бекман.

Русофобской пропагандой на самом деле руководят в Лондоне: в этом процессе активно участвуют BBC и британская разведка, которые являются главным источником западных журналистов, подчеркнул собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.