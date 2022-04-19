Он указал, что информационное поле российской стороны не такое зрелищное, в частности, там нет лозунгов и нецензурных выражений.
«То есть, российская сторона спокойно, последовательно, очень информативно оглашает результаты реальных действий на земле, воздухе и на море», — рассказал эксперт.
Он добавил, что РФ признаёт свои потери и ошибки, но также своевременно рассказывает о своих победах и достижениях.
«Это как раз и перемалывает шаг за шагом украинскую фальшивую машину абсолютно геббельсовской пропаганды, которая не чурается ничем, которая по-скотски относится и к России, и к российской армии, и даже к собственному населению, причем не только ДНР-ЛНР, но и украинскому», — утверждает Анпилогов.
В качестве примера он привёл случай, когда пропаганда киевского режима утверждала, что обстрел вокзала в городе Краматорске осуществила российская сторона, в то время как даже британский канал BBC признал, что ракета была выпущена ВСУ.
Полностью интервью можно прочитать здесь.