Российская сторона не даёт фальшивой информации, как это делает киевский режим, и эта стратегия поможет победе над его пропагандой в долгосрочной перспективе. Такое мнение выразил в интервью Украина.ру военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов

Он указал, что информационное поле российской стороны не такое зрелищное, в частности, там нет лозунгов и нецензурных выражений.

«То есть, российская сторона спокойно, последовательно, очень информативно оглашает результаты реальных действий на земле, воздухе и на море», — рассказал эксперт.

В Минобороны РФ рассказали, откуда Украина нанесла удар по Краматорску © REUTERS, Ramil Nasibulin/BelTA/Handout

«Это как раз и перемалывает шаг за шагом украинскую фальшивую машину абсолютно геббельсовской пропаганды, которая не чурается ничем, которая по-скотски относится и к России, и к российской армии, и даже к собственному населению, причем не только ДНР-ЛНР, но и украинскому», — утверждает Анпилогов.

В качестве примера он привёл случай, когда пропаганда киевского режима утверждала, что обстрел вокзала в городе Краматорске осуществила российская сторона, в то время как даже британский канал BBC признал, что ракета была выпущена ВСУ.

Полностью интервью можно прочитать здесь.