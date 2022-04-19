Оставление Владимиром Зеленским Украины не предвещает России ничего хорошего. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный историк, исследователь вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве Евгений Норин

Неготовность Зеленского подписать мирный договор невыгодна России, подчеркнул эксперт.

«Это большая проблема. В этом случае придется занимать всю территорию Украины или большую ее часть. Нам придется организовывать гражданскую администрацию, хозяйство и со всем этим жить. Очевидно уже, что это будет дотационный регион, потому что все экономические цепочки там разорвутся. Там не будет работы, общественной жизни, там будет все побито войной», — сказал Норин.

Если противник не подпишет никакого соглашения, тут вообще всем плохо будет. И Украине, и России, и Европе и планете Земля. Норин заявил, что лично уповает на то, что мирный договор между Россией и Украиной будет подписан.

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