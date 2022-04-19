Высокая эффективность чеченских подразделений подтверждена в ходе боевых действий на Украине. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный историк, исследователь вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве Евгений Норин

Чеченские подразделения не являются штурмовыми частями и не штурмуют укрепрайоны, подчеркнул эксперт. «Столько времени нет»: Кадыров высмеял слова Зеленского про 10 лет сопротивления © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

«Насколько я могу судить, они выполняют задачи по зачистке. Они не являются штурмовыми частями, которые ломятся на острие атаки. Чисто с боевой точки зрения, чеченские части — это легкая пехота. У них нет адекватной артиллерийской группировки и тяжелой техники, но в качестве средства зачистки они показывают себя хорошо», — сказал Норин.

Чеченцы незаменимы в рамках интенсивных городских боёв и исполнения полицейских функций, добавил собеседник издания.

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