Чеченские подразделения не являются штурмовыми частями и не штурмуют укрепрайоны, подчеркнул эксперт.

«Столько времени нет»: Кадыров высмеял слова Зеленского про 10 лет сопротивления
«Столько времени нет»: Кадыров высмеял слова Зеленского про 10 лет сопротивления
© РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

«Насколько я могу судить, они выполняют задачи по зачистке. Они не являются штурмовыми частями, которые ломятся на острие атаки. Чисто с боевой точки зрения, чеченские части — это легкая пехота. У них нет адекватной артиллерийской группировки и тяжелой техники, но в качестве средства зачистки они показывают себя хорошо», — сказал Норин.

Чеченцы незаменимы в рамках интенсивных городских боёв и исполнения полицейских функций, добавил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 