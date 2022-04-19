Чеченские подразделения не являются штурмовыми частями и не штурмуют укрепрайоны, подчеркнул эксперт.
«Насколько я могу судить, они выполняют задачи по зачистке. Они не являются штурмовыми частями, которые ломятся на острие атаки. Чисто с боевой точки зрения, чеченские части — это легкая пехота. У них нет адекватной артиллерийской группировки и тяжелой техники, но в качестве средства зачистки они показывают себя хорошо», — сказал Норин.
Чеченцы незаменимы в рамках интенсивных городских боёв и исполнения полицейских функций, добавил собеседник издания.
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