Территориальная оборона - это "инфернальная затея". Именно с ней связаны инциденты с необоснованным применением огнестрельного оружия и с судами Линча, рассказал в интервью Украина.ру военный историк, исследователь вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве Евгений Норин

«В начале кампании был случай, когда теробороновцы на гражданской машине подъехали к российской бронемашине и кинули в нее коктейль Молотова. Проблема не в том, что они таким образом могут поджечь несколько грузовиков и БТР, а в том, что солдаты, насмотревшись на это, могут более решительно открывать огонь по гражданским машинам», — сказал Норин. Региональные элиты Украины и тероборона. Как Зеленский сработал на опережение © president.gov.ua

Тероборона — крайне эффективное средство для умножения пролитой крови. Для украинской стороны жертвы среди гражданского населения — это не минус, а плюс, подчеркнул эксперт.

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