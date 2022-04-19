Глобальная экономика может претерпеть крупный кризис в случае продолжительного конфликта на Украине. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный историк, исследователь вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве Евгений Норин

Война даже с действующей вооруженной группировкой украинских войск — это надолго. За полтора месяца она не закончится, заявил эксперт. Норин заявил об одном преимуществе украинской армии над российской © AP, Vadim Ghirda

«Чем дольше длится война, тем серьезнее последствия для глобальной экономики. Идет война между двумя крупными экспортерами зерна, причем у одной из этих сторон с посевной будет покончено. Удобрения — это газ. А что происходит с ценами на газ, мы все знаем. Значительная часть удобрений тоже производится в России. Это будет означать резкий рост цен на продовольствие», — сказал Норин.

Глобальный мир может привести к таким последствиям, когда воюют Россия и Украина, а голодать будет Марокко, подчеркнул собеседник издания. Чем дольше продлится конфликт между Россией и Украиной и чем тяжелее будут его последствия, тем больше риск для глобальной экономики уехать в крупный экономический кризис, заключил Норин.

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