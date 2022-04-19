Политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру предположил, что оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука пытали в плену

Вассерман объяснил, почему даже Медведчук не сможет сделать нынешнюю Украину пророссийской © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Я думаю, что техническая возможность за это время, особенно в первые две недели — уйти с территории, которую контролирует киевская власть, — она была. <…> Почему он ее не реализовал, мне трудно сказать. Может быть, он на что-то надеялся, может быть, он неправильно оценил ситуацию, или ему такого шанса не дали, и он сразу исчез?», — предположил Михеев.

Он оценил фотографии Медведчука, появившиеся в сети.

«Вид (на фото — ред.) у него однозначно замученный, скорее всего, его пытали и били. В общем, он выглядит человеком, который сидел в заключении, причем подвергался очень серьезному физическому и психологическому давлению. Уж совершенно точно взяли его не позавчера. Это однозначно. Вид совершенно изможденный, страшно постаревший», — отметил политолог.

По его словам, эти фотографии подтверждают «звериный характер» украинской власти и лично Владимира Зеленского.

О задержании Медведчука стало известно на прошлой неделе. СБУ опубликовала фото политика в наручниках и в украинской военной форме. По версии украинской стороны, Медведчук якобы пытался нелегально пересечь границу Украины.

После этого Зеленский призвал Россию обменять Медведчука на украинских солдат. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Медведчук не является российским гражданином и не известно, хочет ли он сам этого.

Впоследствии 18 апреля СБУ опубликовала видео, на котором Медведчук просит президента РФ Владимира Путина и Зеленского обменять его на «защитников Мариуполя и жителей».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.