Он удивился, что Медведчук не покинул страну после начала спецоперации.
«Я думаю, что техническая возможность за это время, особенно в первые две недели — уйти с территории, которую контролирует киевская власть, — она была. <…> Почему он ее не реализовал, мне трудно сказать. Может быть, он на что-то надеялся, может быть, он неправильно оценил ситуацию, или ему такого шанса не дали, и он сразу исчез?», — предположил Михеев.
Он оценил фотографии Медведчука, появившиеся в сети.
«Вид (на фото — ред.) у него однозначно замученный, скорее всего, его пытали и били. В общем, он выглядит человеком, который сидел в заключении, причем подвергался очень серьезному физическому и психологическому давлению. Уж совершенно точно взяли его не позавчера. Это однозначно. Вид совершенно изможденный, страшно постаревший», — отметил политолог.
По его словам, эти фотографии подтверждают «звериный характер» украинской власти и лично Владимира Зеленского.
О задержании Медведчука стало известно на прошлой неделе. СБУ опубликовала фото политика в наручниках и в украинской военной форме. По версии украинской стороны, Медведчук якобы пытался нелегально пересечь границу Украины.
После этого Зеленский призвал Россию обменять Медведчука на украинских солдат. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Медведчук не является российским гражданином и не известно, хочет ли он сам этого.
Впоследствии 18 апреля СБУ опубликовала видео, на котором Медведчук просит президента РФ Владимира Путина и Зеленского обменять его на «защитников Мариуполя и жителей».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.