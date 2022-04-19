Военных инструкторов из стран НАТО на Украине нужно судить по российским законам. Об этом в интервью Украина.ру заявил политолог Алексей Самойлов

Политический и правовой статус зарубежных инструкторов на Украине еще нужно будет четко сформулировать, заявил эксперт.

«Но не надо забывать, что у нас сейчас ситуация достаточно тревожная и на других участках наших границ. Какие-то оборзевшие микрогосударства типа стран Прибалтики или Польши, которая, конечно же, не микрогосударство, могут решить "прыгнуть" на нас. Поэтому вот этих ребят стоит придержать как "обменный фонд"», — сказал Самойлов.

Собеседник издания напомнил, что в американских тюрьмах до сих пор заключены по ложным обвинениям россияне Константин Ярошенко и Виктор Бут. У России есть на кого обменивать инструкторов НАТО, подчеркнул Самойлов.

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