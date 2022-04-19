По его словам, в состав груза входят продукты питания, бутилированная вода, предметы первой необходимости, а также строительные материалы и инженерное оборудование.
«Кроме этого, мы получили электрогенераторы и автомобили высокой проходимости от российского благотворительного Фонда святителя Василия Великого.10 апреля нам были доставлены генераторы от Федеральной национально-культурной автономии греков России», — сказал Кострубицкий.
Он добавил, что это позволит обеспечить электроэнергией объекты социальной инфраструктуры освобожденных населенных пунктов: больницы, детские сады, школы.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.