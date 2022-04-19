В Донецкую Народную Республику (ДНР) регулярно прибывают гуманитарные конвои от МЧС России. Об этом заявил руководитель МЧС ДНР Алексей Кострубицкий в интервью изданию Украина.ру

Военный эксперт Коротченко объяснил, каких целей уже достигла Россия в ходе Z-операции © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

«Кроме этого, мы получили электрогенераторы и автомобили высокой проходимости от российского благотворительного Фонда святителя Василия Великого.10 апреля нам были доставлены генераторы от Федеральной национально-культурной автономии греков России», — сказал Кострубицкий.

Он добавил, что это позволит обеспечить электроэнергией объекты социальной инфраструктуры освобожденных населенных пунктов: больницы, детские сады, школы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.