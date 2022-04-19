На Украине уже существует культ, сформировавшийся вокруг окопавшихся на территории завода «Азовсталь» боевиков-нацистов. О том, стоит ли на это обращать внимание России, рассказал в интервью Украина.ру главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко

Украинские боевики продолжат попытки вырваться с завода «Азовсталь» в Мариуполе, где они заблокированы войсками РФ и ДНР. Боевики нацбатальонов отказались сдаваться, ранее сообщил советник главы правительства ДНР Ян Гагин. Баширов рассказал, как Россия восстановит «Азовсталь» © azovstal.metinvestholding.com

«Нам необходимо решать военные задачи. Если противник не сдается, его необходимо дистанционно уничтожать. Что касается этого ореола мучеников, то наплевать. Если враг не сдается, его уничтожают. Это военная аксиома, которая не подвергается сомнению. И это будет сделано», — сказал Коротченко.

В ближайшее время можно ожидать всё больше попыток прорыва окружённых украинских боевиков с территории завода, сообщается в СМИ.

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