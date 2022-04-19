«Мы выдаем продуктовые, гигиенические и детские наборы, бутилированную питьевую воду. Cотрудники МЧС доставляют и адресную помощь тем людям, которые по состоянию здоровья не могут передвигаться и выходить за пределы домов. Всего было выдано более 246 тысяч продуктовых, гигиенических и детских наборов», — сказал Кострубицкий.
По его словам, сотрудники также разворачивают мобильные медицинские пункты, где оказывают экстренную и неотложную медицинскую помощь населению.
«Проводим разминирование территорий. Курсанты Академии гражданской защиты МЧС ДНР ведут работы по закрытию теплового контура зданий. В Мариуполе работают поисково-спасательные группы МЧС ДНР», — добавил глава МЧС.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.