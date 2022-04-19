Первоочередной задачей МЧС ДНР является обеспечение жителей освобожденных территорий всем необходимым. Об этом рассказал руководитель МЧС ДНР Алексей Кострубицкий в интервью изданию Украина.ру

Глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий: На освобожденных территориях дадут пенсии, уголь и мобильную связь © МЧС ДНР По его словам, сотрудники также разворачивают мобильные медицинские пункты, где оказывают экстренную и неотложную медицинскую помощь населению. «Проводим разминирование территорий. Курсанты Академии гражданской защиты МЧС ДНР ведут работы по закрытию теплового контура зданий. В Мариуполе работают поисково-спасательные группы МЧС ДНР», — добавил глава МЧС. С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.