«Польская идеология — это идеология нынешней Украины. Из Украины делали Польшу 2.0, вначале из нее делали "неРоссию", потом «антиРоссию», а теперь [Владимир] Зеленский открыто говорит, что Россия — черная дыра, которая хочет поглотить Европу, а Украина — часть Европы. Это чисто польская тема. Они про «русские орды» говорят уже два века. Поэтому когда мы закончим с Украиной, мы не пойдем на Варшаву. Иллюзии, что мы можем примирить братьев-славян, католиков и православных, остались в 19 веке. И для того, чтобы не допустить, чтобы Украина стала Польшей, мы и проводим спецоперацию», — объяснил Акопов.
В марте зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram назвал польскую пропаганду самым злобным, вульгарным и визгливым критиком России. По его словам, когда речь заходит о России, «Польша буквально корчится от "фантомных болей"». Он подчеркнул, что при этом в России антипольских настроений нет и не было. Социологи свидетельствуют: к этому народу граждане России относятся вполне дружелюбно.
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