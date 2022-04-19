Польша хочет выстроить вечную антироссийскую коалицию в Европе, но у нее это не получится. Потому что Европа гораздо сложнее, чем подчиненный интересам англосаксов континент, сказал обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру

«Внутренняя гиена хохотала». Военный эксперт о том, что будет, если Польша полезет на Украину © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

В марте зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram назвал польскую пропаганду самым злобным, вульгарным и визгливым критиком России. По его словам, когда речь заходит о России, «Польша буквально корчится от "фантомных болей"». Он подчеркнул, что при этом в России антипольских настроений нет и не было. Социологи свидетельствуют: к этому народу граждане России относятся вполне дружелюбно.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.