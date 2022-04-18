"Красные линии" Россия готова жёстко отстаивать: пример тому - удар по полигону в Яворове. Вмешательства иностранцев в конфликт на Украине Москва не потерпит, и может применить иные меры, рассказал в интервью Украина.ру военный историк, исследователь вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве Евгений Норин

Вмешательство Польши и НАТО в конфликт на Украине будет означать болезненные вещи, заявил эксперт. «Дали зеленый свет бомбардировке украинских городов»: Зеленский обрушился с резкой критикой на НАТО © скриншот видео "Телеканал Дом"

«Хочу заметить, что с нашей стороны некоторые штуки еще не применялись, и это не ядерное оружие. У нас еще стратегические бомбардировщики Ту-160 никуда не летали. Если эта штука начнет ронять чугуний на какой-нибудь аналогичный Яворовский полигон на польской территории, это будет означать катастрофу и для Польши, и для нас, и для всех», — сказал Норин.

В случае применения таких вооружений в мире начнётся что-то вроде Первой мировой, в которой на Западе никто не выиграл, подчеркнул собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.