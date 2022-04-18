Вмешательство Польши и НАТО в конфликт на Украине будет означать болезненные вещи, заявил эксперт.
«Хочу заметить, что с нашей стороны некоторые штуки еще не применялись, и это не ядерное оружие. У нас еще стратегические бомбардировщики Ту-160 никуда не летали. Если эта штука начнет ронять чугуний на какой-нибудь аналогичный Яворовский полигон на польской территории, это будет означать катастрофу и для Польши, и для нас, и для всех», — сказал Норин.
В случае применения таких вооружений в мире начнётся что-то вроде Первой мировой, в которой на Западе никто не выиграл, подчеркнул собеседник издания.
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