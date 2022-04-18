Вооружённые формирования Украины постоянно пополняются из мобилизационного пула и пользуются поддержкой теробороны. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный историк, исследователь вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве Евгений Норин

Армию Украины тренировали действовать в условиях потерянного управления, отметил эксперт. «Грозит катастрофа»: Военный специалист Норин о том, что будет, если спецоперация затянется © Украина.ру

«Да, у нас армия сильнее, но противник нас превосходит в численности за счет мобилизации и нагнанной территориальной обороны. У нас мобилизацию никто не проводил. Если начнут проводить, то это вызовет очень серьезное общественное недовольство. Так что группировка противника очень большая, и ее физически трудно убить», — сказал Норин.

Противник действует по принципу «нам надо воевать, а не жить». Украинские боевики используют гражданское население и гражданские объекты для прикрытия. Украина слабее, но они, в отличие от России, ведут настоящую тотальную войну, заключил собеседник издания.

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