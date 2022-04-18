Хамзаев отметил, что в России «не должно быть места проектам, запущенным военными преступниками».
«Время "Сватов" и других увеселительных передач за авторством компании Зеленского должно быть закончено! Его актёрская маска сорвана! Нужно добиться, чтобы ни один рубль не пошёл на обогащение преступника Зеленского, а весь телевизионный контент его компании был запрещён к показу на российском телевидении», — сказал Хамзаев.
В частности, политик подготовил депутатский запрос на имя министра культуры Ольги Любимовой с просьбой рекомендовать российским каналам запретить показ передач украинской компании в России.