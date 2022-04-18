Он подчеркнул, что фактически все обстрелы и авианалёты, совершённые ВСУ на территорию России, не носили цели уничтожения каких-то военных объектов, а были направлены против мирного населения.
«Украинская сторона обстреливает пункты переходов, где находятся, в том числе, и украинские беженцы. Украинская сторона обстреливает мирные кварталы, села. Соответственно, я считаю, что бить по штабам уже просто необходимо», — считает эксперт.
Он добавил, что нанесённые накануне удары по Киеву, возможно, были направлены против таких объектов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.