После атак ВСУ на гражданское население РФ российские военные имеют полное право уничтожать центры управления войсками киевского режима. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов

Стало известно о пострадавших от обстрела в Белгородской области © РИА Новости, Антон Вергун / Перейти в фотобанк

«Украинская сторона обстреливает пункты переходов, где находятся, в том числе, и украинские беженцы. Украинская сторона обстреливает мирные кварталы, села. Соответственно, я считаю, что бить по штабам уже просто необходимо», — считает эксперт.

Он добавил, что нанесённые накануне удары по Киеву, возможно, были направлены против таких объектов.

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