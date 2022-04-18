Официальные данные Министерства финансов Украины по среднемесячным ценам на продукты свидетельствуют о подорожании ингредиентов, из которых готовится борщ. Об этом 18 апреля сообщается на сайте Офиса эффективного регулирования BRDO

Самое время: Украина придаст ускорение борщу © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Отмечается, что все ингредиенты борща, кроме белокочанной капусты, подорожали в разной степени: от незначительных 3% до существенных 21%. Больше всего возросла цена мяса. Дальше по шкале подорожания — картофель, морковь, сметана.

Единственный овощ, цена которого уменьшилась, — капуста (-5,38%). Почти не подорожала свекла (+3,01%).