«92,49 грн (около 260 руб. — ред.) — столько 15 апреля 2022 будет стоить порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту. По сравнению с 1 марта 2022 года — 81,84 грн (около 230 руб. — ред.) — цена выросла на 13,02%», — говорится в сообщении.
Отмечается, что все ингредиенты борща, кроме белокочанной капусты, подорожали в разной степени: от незначительных 3% до существенных 21%. Больше всего возросла цена мяса. Дальше по шкале подорожания — картофель, морковь, сметана.
Единственный овощ, цена которого уменьшилась, — капуста (-5,38%). Почти не подорожала свекла (+3,01%).