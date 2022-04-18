Киевский режим может праздновать символическую победу в связи с потерей крейсера «Москва», но на проведении специальной военной операции это практически не скажется. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов

Минобороны РФ раскрыло детали ЧП на крейсере «Москва» © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

«Она (Украина — ред.) фактически уже полностью утратила свой военно-морской флот, и соответственно, цели и задачи борьбы с этими катерами, которые остались, или ремонтными судами, "Москва" просто не могла вести», — рассказал Анпилогов.

Он добавил, что Черноморский флот продолжит блокировать украинское побережье и создавать угрозу морского десанта в Одессе и Николаеве и без потерянного крейсера.

Полностью интервью можно прочитать здесь.