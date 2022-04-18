Он подчеркнул, что «Москва» была крупным надводным кораблём, основным противником которого должны были являться американские авианосцы. Его ракеты были предназначены для борьбы с крупными кораблями, которых у киевского режима сейчас нет.
«Она (Украина — ред.) фактически уже полностью утратила свой военно-морской флот, и соответственно, цели и задачи борьбы с этими катерами, которые остались, или ремонтными судами, "Москва" просто не могла вести», — рассказал Анпилогов.
Он добавил, что Черноморский флот продолжит блокировать украинское побережье и создавать угрозу морского десанта в Одессе и Николаеве и без потерянного крейсера.
Полностью интервью можно прочитать здесь.