Минобороны РФ раскрыло детали ЧП на крейсере «Москва»
Минобороны РФ раскрыло детали ЧП на крейсере «Москва»
© РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк
Он подчеркнул, что «Москва» была крупным надводным кораблём, основным противником которого должны были являться американские авианосцы. Его ракеты были предназначены для борьбы с крупными кораблями, которых у киевского режима сейчас нет.

«Она (Украина — ред.) фактически уже полностью утратила свой военно-морской флот, и соответственно, цели и задачи борьбы с этими катерами, которые остались, или ремонтными судами, "Москва" просто не могла вести», — рассказал Анпилогов.

Он добавил, что Черноморский флот продолжит блокировать украинское побережье и создавать угрозу морского десанта в Одессе и Николаеве и без потерянного крейсера.

Полностью интервью можно прочитать здесь.